Hospital de Amor inicia ações do Outubro Rosa com prevenção ao câncer de mama

O Hospital de Amor de Rio Branco, em parceria com o Senac Acre e outras entidades, deu início na manhã desta terça-feira, 3, a ações em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A atividade visa sensibilizar todas as mulheres do estado do Acre sobre a necessidade de realizar a mamografia para a detecção precoce da doença.

O evento de abertura contou com a participação de diversos colaboradores e parceiros, entre eles o Senac Acre, que esteve presente realizando cortes de cabelo, massagens e higienização facial para as pacientes, contribuindo para elevar a autoestima e o bem-estar das participantes.

Ana Maria Negreiros, gerente do hospital, compartilhou a importância dessa iniciativa realizada pelo Hospital de Amor todos os anos e enfatizou a importância da parceria com o Senac. “Essa parceria com o Senac nos permite levar alegria às nossas pacientes e uma demonstração de empatia e cuidado”.

Esta é uma ação que impacta também na formação dos alunos do Senac, que se voluntariaram a pôr em prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula. Eduardo Gomes, estudante do curso de cabeleireiro do Senac, destacou que a participação na ação ensinou habilidades essenciais para qualquer profissional. “Primeiramente, o que nós aprendemos é empatia, um valor que todo profissional precisa ter. Isso é muito importante, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal”.

Nayara Melo, orientadora educacional do Senac Acre, acrescentou que a experiência de participar do evento foi valiosa e proporcionou aos alunos a oportunidade de aplicar o que aprenderam em sala de aula na prática. “É uma experiência que eles levarão para toda a vida”, comentou.

Durante o Outubro Rosa, o Hospital de Amor planeja oferecer um café da manhã semanal no jardim, música, bingo, sorteios e muitas outras atividades para as pacientes ao mesmo tempo em que proporciona aos alunos do Senac a oportunidade de aprender e praticar suas habilidades profissionais em um contexto real beneficiando tanto as pacientes quanto os futuros profissionais.