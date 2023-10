Desligamento de usina termoelétrica deixa três cidades sem energia no Juruá

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, ficaram sem energia elétrica na tarde dessa terça-feira, 3. A causa foi o desligamento da usina termoelétrica de Cruzeiro do Sul, que gera a energia distribuída pela Energisa para as três cidades.

O que ocasionou o desligamento não foi divulgado pela empresa responsável pela usina em Cruzeiro do Sul, a antiga Guascor.

Cruzeiro do Sul e as demais cidades do Vale do Juruá usam energia gerada com óleo nas termoelétricas.

Linhão vai chegar

Atualmente, 11 cidades acreanas já fazem parte do Sistema Interligado Nacional, recebendo energia gerada a partir da hidrelétrica de Itaipu. Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima também serão parte do Sistema Interligado Nacional, por meio do linhão que está sendo feito de Rio Branco até Cruzeiro, passando por Feijó e Tarauacá.

O Governo Federal investe cerca de R$ 700 milhões na execução, que vai gerar uma economia em torno de R$ 250 milhões por ano com a redução do repasse da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para a região. As termelétricas funcionam à base de óleo diesel.

Já as 4 cidades isoladas via terrestre: Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa e Jordão seguirão com termoelétricas à base de óleo diesel.