Criminosos são presos após roubar e agredir motorista de aplicativo no Segundo Distrito

Uma ação rápida dos Policiais Militares do Tático 2° Batalhão resultou na prisão dos criminosos Diego Silva do Nascimento, de 37 anos e Jerônimo Ribeiro dos Santos, de 19 anos, após roubar e agredir um motorista de aplicativo no final da tarde desta quarta-feira, 4, na travessa Rocha, no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Diego e Jerônimo pediram uma corrida no Canal da Maternidade com destino ao bairro Belo Jardim, os criminosos entraram no carro do motorista de aplicativo e quando chegaram em frente a um supermercado, na BR-364, que seria o destino final, pediram para o trabalhador entrar no Ramal da Judia e quando chegaram na Travessa Rocha, os bandidos em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. Durante a ação, os criminosos tentaram colocar o motorista de aplicativo no porta-malas, a vítima sofreu uma crise hipertensiva e desmaiou.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros socorros a vítima que decidiu permanecer no local do crime.

Diante da situação, os bandidos roubaram somente a carteira, o celular e a chave do veículo modelo Kwid, de cor branca e fugiram sentido a BR-364. Os assaltantes entraram em um ônibus de transporte coletivo e quando os passageiros perceberam que eles estavam armados, começaram a gritar. Rapidamente, os dois bandidos desceram do ônibus e saíram correndo.

A Polícia Militar, que já havia sido acionada e tinha as características dos criminosos, estava passando no momento e conseguiram abordar os assaltantes ainda na BR-364. Em posse deles, foram encontrados uma arma de fabricação caseira e cinco munições calibre 22 e uma deflagrada, o celular da vítima e a chave do veículo Kwid.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e os bandidos Diego e Jerônimo foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos. Na Delegacia, foi constatado que os criminosos já possuem várias passagens pela justiça.

O motorista de aplicativo esteve na Delegacia e relatou todo acontecido ao Delegado e depois seguiu até a sua residência com familiares.