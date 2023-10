4º Leilão Direito de Viver arrecada quase R$ 400 mil em Xapuri a favor do Hospital de Amor

No último sábado, 30 de setembro, foi realizada a quarta edição do leilão Direito de Viver em Xapuri, evento cuja arrecadação é inteiramente destinada à Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos.

O analista de captação do Hospital de Amor, Flávio Richetti, agradeceu o empenho da equipe de colaboradores voluntários que contribui com as ações de arrecadação para a instituição há cerca de oito anos, bem antes de o leilão passar a ser realizado na cidade.

“Xapuri é uma cidade de um povo que o coração não cabe dentro do peito. As pessoas chegam a parar as suas atividades durante semanas para se dedicar a esse leilão em prol de salvar vidas. Então eu deixo meu agradecimento em nome dos pacientes do Hospital de Amor”, disse Richetti.

Em razão da grande quantidade de doações, leilões virtuais foram realizados no decorrer da semana que antecedeu o dia do evento, quando a grande atração é o leilão de gado, que voltou a acontecer presencialmente após a pandemia.

Ainda sem o balanço final do leilão, a organização já tinha como certa a arrecadação de R$ 369.473,00. O valor, apesar de ter ficado abaixo do que foi arrecadado em outros eventos, foi muito comemorado.

“Foi um grande sucesso em vista da situação que nós estamos passando. Apesar de tudo, a gente percebe que as pessoas continuam com o senso de caridade, com Deus no coração e ajuda mesmo”, afirmou Felipe Ignácio, coordenador do leilão em Xapuri.