Davi Brito é xingado durante o show de Wanessa Camargo

Uma verdadeira rivalidade se instaura sobre os fãs de Wanessa Camargo e Davi Brito, fruto de discussões e temas gerados diretamente do convívio e embate de ambos no Big Brother Brasil, resultando na expulsão da cantora. Os fãs de Wanessa, na primeira oportunidade, aproveitaram para xingar o vencedor do BBB 24 durante show em São Paulo.

Em seu retorno aos palcos em uma casa noturna na noite desta sexta-feira (10/05), a cantora teve que lidar com os xingamentos da plateia a seu rival no jogo, Davi Brito. Reunindo outros colegas de confinamento, o show de lançamento de Caça Like, música que retrata seu cancelamento no programa, teve o palco invadido por um fã e a plateia começou, em coro, “Ei, Davi, vai tomar no c*!”.

Wanessa porém, não querendo se envolver em polêmica, pedia para pararem os xingamentos, fazendo sinal negativo com as mãos. Para acalmar os ânimos do público, falou no microfone “Deixa eu falar uma coisa, aqui é sobre a gente. É sobre a nossa história, é só sobre isso. Eu super agradeço o carinho de vocês, o respeito de vocês, por vocês nunca terem largado a minha mão em nenhum momento. Eu sei que vocês sabem quem eu sou, são 23 anos”.

Já o invasor foi vaiado ao ter tentado se defender no palco e pedido para cantar com a ídolo “Só um minutinho. Eu peço desculpa para você, eu não sou sequestrador”. Logo em seguida, foi retirado a força do palco pelos seguranças, que receberam o feedback de Wanessa, ainda preocupada com a situação mas alertando que o show tem que continuar “Depois eu converso com ele”.

Veja o vídeo: