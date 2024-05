A Grande Conquista 2: Baronesa vira 1ª dona da Mansão e coloca Rambo em risco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Claudia Baronesa venceu a primeira prova da nova fase de A Grande Conquista 2 e conquistou o título de dona da Mansão. Ela teve de escolher outro participante para dividir o cargo e, por estratégia, mirou em Will Rambo. O humorista não gostou da decisão, já que, segundo as regras do programa, um dos donos da casa acaba na zona de risco.

Os 20 moradores da Mansão participaram de uma atividade na madrugada desta sexta (10). Rachel Sheherazade explicou a dinâmica: “Eu vou sortear dez competidores, um a um, aqui na urna. Assim que for sorteada, a pessoa vai escolher com quem ela quer duelar no clássico pedra, papel e tesoura”.

Anúncios

“Formada a dupla, partimos para o primeiro duelo. Os competidores vão se posicionar na área demarcada e vão escolher uma das cartas que estão aí na bancada. Cada púlpito tem três cartas: uma de pedra, uma de papel e outra de tesoura. Cada um vai escolher uma carta e, no meu sinal, vai mostrar qual foi a carta escolhida. Aí é que nem aquela brincadeira de criança”, completou.

Quem vencia o primeiro duelo, se classificava para a próxima fase –na qual eles precisavam achar a chave certa para abrir um cofre.

O embate final foi entre Bruno Cardoso e Baronesa. A mãe de MC Gui venceu o duelo e encontrou a chave que abria o cofre. “Abriu, eu não acredito”, berrou ela, que também ganhou R$ 10 mil.

Rachel avisou que ela tinha que escolher outra pessoa para ser o segundo dono. “Eu vim para o jogo, eu não tenho medo de me posicionar, não tenho medo de apontar quem são meus aliados e quem são meus adversários. Como eu fui a primeira dona, eu não vou deixar de fazer o que meu coração e a estratégia do jogo me pedem. Hoje eu escolho o Rambo”, justificou.

Repercussão

De volta à casa, os conquisteiros comentaram a estratégia da mandachuva. “O pouquinho que eu entendi é assim: eu não posso chamar você nesse momento, porque um de nós dois vai embora. Se ela me chamou… Ela falou ‘eu já sei muito bem’. Ou seja, ela já sabe. Eu não tive nenhum tipo de diálogo com ela. Ela me viu como um cara do outro lado”, percebeu Rambo.

Pouco depois, Baronesa chegou na rodinha e se explicou. “A pessoa que eu menos tenho troca realmente é ele, a gente só falou no dia da prova pouquinho. Na casa nem teve convivência de falar. Eu tive que agir com o meu coração e a estratégia do jogo. Eu não tenho mesmo troca”, argumentou.

“Me falaram que o chamado era para o oponente, mas tudo bem”, afirmou o ator. “Se eu escolho um dos meus amigos, corro o risco de pôr ele ou eu na eliminação. Entre colocar um deles ou me colocar, é melhor colocar um adversário”, analisou a ex-Power Couple.

Depois, os donos da casa tiveram de escolher quem iria ficar na suíte. Baronesa chamou Vinigram e MC Mari, enquanto Rambo optou por Kaio Perroni. Eles também dividiram as tarefas domésticas na Mansão.