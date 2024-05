Evento do PP termina com recuo sobre chapa com Bocalom: “manutenção do diálogo”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da executiva municipal do Progressistas, Aberson Carvalho, anunciou na manhã deste sábado (11) que após uma reunião interna que apreciou uma carta elaborada pelo União Brasil e Partido Liberal convidando o PP para compor a chapa do pré-candidato a prefeito Tião Bocalom, o partido decidiu pela manutenção do diálogo, não cumprindo a expectativa de que hoje fosse feito evento de anúncio de Alysson Bestene como candidato a vice-prefeito de Bocalom, inclusive com a presença do governador Gladson Cameli.

A comunicação feita por Aberson Carvalho neste sábado (11) levanta dúvidas sobre a solidez da chapa Alysson/Bocalom tida como certa, já que na sexta-feira da semana passada (3) um outro evento na sede do PP decidiu por selar o acordo convocando uma assembleia para este dia 11 apenas para cumprir o regimento interno do partido.

Naquela ocasião, o secretário geral da Executiva Municipal, Márcio Pereira, fez fala dizendo que a decisão pela aliança foi unânime, apesar de ressalvas não detalhadas na coletiva, mas pelo menos o vereador N. Lima apresentou ponderações. “Há algumas discordâncias que são normais dentro do processo democrático, mas foi quase uma unanimidade”, disse Pereira.

Consultado pela reportagem, Frank Lima, que atua como conselheiro político e coordenador da pré-campanha de Bocalom, voltou a tratar a união entre os partidos como hipótese. “O PL já tem uma boa aliança com o DC (Democracia Cristã) e UB (União Brasil), queremos o PP também, mas dentro de um ambiente democrático, sem pressões políticas […] se decidirem realmente caminhar com a gente, serão recebidos com a mesma dignidade que recebemos o DC e UB”, afirmou.

A reportagem tentou contato com Márcio Pereira e Lívio Veras (vice-presidente da executiva estadual do PP), que não atenderam às ligações nem retornaram as mensagens.

Veja a nota de Aberson Carvalho completa:

Em reunião interna realizada na manhã deste sábado, 11 de maio, a Executiva Municipal do Progressistas, apreciou a carta convite das comissões que compõem as Executivas municipais dos partidos União Brasil e Liberal para integração da frente ampla que disputará as eleições 2024, tendo como candidato à reeleição o prefeito Tião Bocalom.

Dessa forma, a deliberação da reunião resultou na manutenção do diálogo com os partidos União Brasil, Liberal e Progressistas, ato que será tornado público em data posterior a ser anunciada, com a participação de lideranças de todos as siglas partidárias envolvidas.

Durante a reunião, foram pautadas também as pré-candidaturas para vereador, prazos eleitorais, agendas de pré-campanha, organização do Diretório Municipal quanto a assessoria jurídica e contábil, entre outros temas partidários.

A Executiva Municipal do Progressistas reafirma seu compromisso com a sociedade acreana, bem como de todos os seus representantes junto ao Poder Público para permanecer atuando em defesa do bem comum, da justiça social e do desenvolvimento social e econômico da cidade de Rio Branco, bem como do estado do Acre.

ABERSON CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO