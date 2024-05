Mortes, casais e verdade sobre Buba: O que falta acontecer em Renascer?

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A trama arrastada de Renascer, além de não empolgar o público, fez surgir a temida “barriga” –jargão para designar aquela fase em que a novela não sai do lugar. Mas o público que ainda resiste em acompanhar a história poderia ser presenteado com mais emoção no meio do folhetim. Isso porque, se seguir a obra original, Bruno Luperi ainda tem bastante lenha para queimar, com acontecimentos marcantes e potencial para reviravoltas.

O drama em destaque no momento é a libertação de dona Patroa (Camila Morgado), que finalmente deu um basta no casamento abusivo e está prestes a engatar um novo romance. A história principal, no entanto, segue andando em círculos, com José Inocêncio (Marcos Palmeira) às voltas com a incompetência dos herdeiros.

Nem a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) fez a novela das nove da Globo fisgar mais telespectadores, a audiência segue morna. No último sábado (4), dia do show histórico da Madonna, por exemplo, o ibope foi mais baixo do que havia sido na semana anterior. Ou seja, um potencial novo público fez questão de desviar da novela para ver a apresentação da diva pop.

Tocaias e mortes

Entre os acontecimentos que devem movimentar a segunda metade de história, está a tocaia que Damião (Xamã) e Deocleciano (Jackson Antunes) armarão para Egídio (Vladimir Brichta). A arapuca, no entanto, resultará na morte de um inocente.

Quando o fazendeiro conseguir escapar do ataque, a culpa recairá sobre Tião (Irandhir Santos), que terá se tornado um desafeto dele. Com isso, o trabalhador acabará preso injustamente e, se a história repetir o desfecho da original, exibida em 1993, o homem tirará a própria vida na cadeia.

A turma de José Inocêncio, no entanto, não desistirá da vingança contra Egídio –que foi Teodoro (Herson Capri) na primeira versão. Se Luperi seguir à risca a obra de Benedito Ruy Barbosa, Mariana (Theresa Fonseca) e Zinha (Samantha Jones) serão as responsáveis por acabar com a vida do vilão.

Inocêncio descobre que Buba é trans

O segredo sobre o filho de Teca (Lívia Silva) e a verdade sobre o gênero de Buba (Gabriela Medeiros) são outras duas bombas que estão por vir na trama. José Inocêncio enfrentará uma escalada de decepções ao saber que foi enganado esse tempo todo por Venâncio.

Primeiro, descobrirá que o bebê que a ex-moradora de rua espera não é seu neto de sangue. Na versão original, o personagem de Antonio Fagundes ficou intrigado ao ver que o suposto neto era negro, e o segredo ficou insustentável –quem interpretou Teca foi Palomma Duarte, que é branca.

No remake, o autor terá que encontrar outra maneira de o protagonista saber a verdade, já que Lívia Silva é uma atriz negra, e a cor da pele da criança não servirá para o fazendeiro questionar a paternidade de Venâncio.

No mesmo núcleo, outra bomba está por vir: o momento em que Inocêncio descobre que Buba é uma mulher transgênero. Na história de 1993, a personagem de Maria Luisa Mendonça era intersexo –o termo usado na época era hermafrodita–, e quem contou tudo para o protagonista foi Eliana (Patricia Pillar), hoje interpretada por Sophie Charlotte.

Romance (ex-)proibido

Uma história que teve grande repercussão e ainda nem deu indícios de que começará a se desenrolar é o romance de Joana (Alice Carvalho) e o pastor Lívio (Breno da Matta). Os dois devem se aproximar só depois que Tião tirar a própria vida.

A expectativa para o remake, no entanto, é de ver como o autor vai se virar para criar um conflito em torno do romance. No original, Lívio era padre e, por isso, não poderia se relacionar com uma mulher. Precisou largar a batina para viver feliz ao lado de sua Joaninha. Dessa vez, a relação dos dois não terá impedimento na religião e perderá a carga dramática do desejo proibido.

Separação de Inocêncio

Principais responsáveis pelo marasmo que se instalou em Renascer, Inocêncio e Mariana fazem parte de uma das reviravoltas da história. Perturbada pela desgraça que se abateu sobre sua família na primeira fase da trama, a dona de casa revirará o passado para descobrir quem matou Belarmino (Antonio Calloni).

Não demorará muito para a culpa de Inocêncio vir à tona, e a verdade será pesada demais para Mariana. A neta do assassinado vai se separar do fazendeiro, que, na versão original, chegou a engatar um breve romance com uma ricaça. Apesar disso, o casal reata e fica junto até a morte do protagonista.

Bento fica com Ritinha

Um romance que ainda não engrenou e que movimenta bem a história é o de Bento (Marcello Melo Jr) e Ritinha (Mell Muzzillo). Entre idas e vindas com Damião, a filha de Inácia (Edvana Carvalho) cairá nos braços do filho mulherengo de Inocêncio.

O caso vai se tornar mais sério quando Ritinha descobrir que está grávida. Bento tentará convencê-la a abortar, mas ela insistirá em ter o bebê. A essa altura, ela e o ex-matador já não estarão mais próximos, por isso a certeza de que o filho é mesmo um herdeiro dos Inocêncio. No final, o advogado acabará assumindo o filho e a relação com a espevitada.

Renascer foi escrita e criada pelo autor Benedito Ruy Barbosa. A primeira versão foi ao ar na Globo em 1993. Bruno Luperi é neto do novelista e responsável pela adaptação da saga rural que estreou no horário nobre em janeiro. O remake será substituído por Mania de Você, nova trama de João Emanuel Carneiro, em setembro.