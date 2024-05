Milhares de pessoas participam da festa do dias das mães em Brasiléia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite de sexta-feira dia 10, a cidade de Brasiléia se encheu de brilho e alegria para celebrar o Dia das mães com a participação de milhares de pessoas em uma festa organizada pela Prefeitura de Brasileia.

A Praça Hugo Poly se transformou em um palco de homenagens, brincadeiras e muita emoção.

Sob a liderança da prefeita Fernanda Hassem com apoio do Deputado Estadual Tadeu Hassem Governo do Estado e Senador Petecão, a equipe da gestão municipal preparou uma programação repleta de atividades diversificadas para todas as idades. Desde um bolo de 150 kg de três metros de comprimento até brincadeiras tradicionais até shows culturais, a noite foi marcada por momentos de descontração e união.

Destaque para o desfile das mães entre elas indígenas, que trouxe à tona o orgulho e a beleza de todas as mulheres que desempenham o papel de mães na comunidade.

Além disso, a entrega de dezenas de brindes, Pix e o tão aguardado Bingão das Mamães garantiram sorrisos e gratidão em cada rosto presente.

Ana Beatriz, moradora do bairro Raimundo Chaar, agradeceu pelos prêmios que levou para casa. “Eu agraço primeiramente a Deus pela oportunidade de participar do Dia das Mães, agradeço também a prefeita Fernanda Hassem por essa linda homenagem às mães de Brasiléia”, agradeceu.

Maria Daniele, moradora do km 59, destaca a alegria em participar da festa. “Estou Feliz, quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem pela homenagem, ganhei um presente lindo e estou muito contente”, disse.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu o apoio dos governos do estado e federal na recuperação de Brasiléia pós alagação. Reforçou o compromisso da administração municipal em valorizar e reconhecer a importância das mães na construção de uma sociedade mais acolhedora e justa.

“Quero agradecer primeiramente a Deus, e cada mãe que veio participar, isso aqui é respeito, valorização e reconhecimento. Trabalhamos incansavelmente todos esses dias para que pudéssemos fazer essa festa aqui na praça pra elas que merecem essa homenagem preparada com carinho. Há dois meses atrás essa praça estava tomada por água, todos os brinquedos estavam quebrados. Quero aqui agradecer o governo do estado e o governo federal, Senador Sérgio Petecão em especial a nossa equipe, deputado Tadeu Hassem e as pessoas que ajudaram Brasiléia, todos têm a minha profunda gratidão”, destacou prefeita Fernanda Hassem.

VEJA A GALERIA DE FOTOS: