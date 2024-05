Homem toma de volta carro de comprador que não pagou parcelas e acaba preso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem de 33 anos foi preso por andar em um carro com restrição de furto, na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, a equipe recebeu informações, via sistema de videomonitoramento, o “Paredão”, de que o veículo estava sendo conduzido na avenida Cosme Ferreira.

Já no local, o condutor foi identificado e abordado. Ele relatou aos PMs que o veículo modelo Gol Branco, de placas PHU 2A71, pertencia ao seu tio e que o mesmo teria vendido a uma terceira pessoa.

Segundo o homem, as parcelas não teriam sido pagas pelo comprador. Com isso, ele decidiu, por conta própria, recuperar o automóvel do tio, sem que o outro proprietário soubesse.

Após a identificação das placas, foi confirmado a restrição de furto do veículo. O homem e o carro foram encaminhados ao 14° DIP.