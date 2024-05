Tatá Werneck e Sterblitch terão programa semanal de humor na Globo em 2025

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pouco mais de cinco anos após Shippados (2019), Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch voltarão a trabalhar juntos em um novo programa humorístico da Globo. O projeto foi um dos 15 aprovados em um pacotaço de novas atrações cômicas que a emissora irá colocar no ar a partir do segundo semestre, reativando sua produção de humor, paralisada desde o escândalo Marcius Melhem.

O programa de Tatá e Sterblitch será semanal e trará esquetes sobre situações da atualidade, de fatos da semana. Segundo fontes na Globo, será um formato “original e inovador”. No ar em 2025.

Mais avançado que o programa da dupla está um projeto de sitcom estrelado por Regina Casé. A nova atração já entrou em pré-produção e deve estrear ainda em 2024. Idealizada pela atriz, segue os moldes do antigo Sai de Baixo (1996-2002; 2013), com toda a ação gravada em um palco diante de plateia.

Os 15 novos projetos de humor foram aprovados em um pitching realizado em abril nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Foram apresentadas 30 ideias. As selecionadas já entraram em desenvolvimento, com a elaboração de roteiros. Com exceção da sitcom de Regina Casé, todos os programas são para exibição a partir do ano que vem.

Além de sitcom e programa de esquetes, foram aprovados projetos de dramaturgia, de séries cômicas. Os produtos são para Globoplay, Multishow e TV Globo –nem todos necessariamente nessa ordem. A maioria dos projetos foram apresentados por talentos da própria Globo, mas também haverá parceria com produtoras independentes.

Representantes bem-sucedidos da nova geração de humoristas surgida na década de 2010, Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch vão repetir a parceria de Shippados, que estreou no Globoplay em 2019 e foi exibida pela Globo em 2021. Ao longo de 12 episódios, a série acompanhava o início do relacionamento de Rita (Tatá) e Enzo (Sterblitch) e de outros personagens tão estranhos (ou não convencionais) quanto eles.

Humor está parado desde 2020

Como o Notícias da TV antecipou, a retomada da produção de humor na Globo foi anunciada em março por Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, em uma live interna liderada por Paulo Marinho, diretor-presidente da emissora.

A produção de humorísticos está paralisada desde a pandemia, quando foi desarticulada após uma série de denúncias de assédio sexual contra o então diretor do núcleo, Marcius Melhem.

As acusações foram feitas no final de 2019 pelas atrizes Dani Calabresa e Maria Clara Gueiros, mas Melhem só foi afastado em março de 2020. Foram mais cinco meses até o diretor ser demitido, após investigação interna constatar “práticas abusivas”. Melhem sempre negou as denúncias.

O núcleo de humor recomeçou a ser reconstruído do zero na metade do ano passado, quando Amauri Soares nomeou Patricia Pedrosa (diretora artística de Shippados) para comandá-lo.