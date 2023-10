Colisão entre carro e moto deixa pai e filha gravemente feridos em ramal de Senador Guiomard

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou Nilvaldo Pacheco Barroso, 65 anos, e sua filha, Elciana de Souza Barbosa, 31 anos, gravemente feridos na tarde deste sábado, 30, no km 13, situado no km 32 da BR-364, na zona rural de Senador de Guiomard-AC.

Segundo informações de familiares, Nivaldo e Elciana trafegavam em uma motocicleta modelo, Honda Pop, de cor preta com destino a sua residência, quando na subida de uma ladeira, o motorista de um veículo modelo Uno, de cor roxa, que trafegava no sentido contrário colidiu frontalmente com a motocicleta.

Com o impacto pai e filha foram arremessados no chão, Elciana sofreu fraturas no tornozelo e fêmur esquerdo e foi entubada. Já Nilvado sofreu múltiplas fraturas na perna.

A ambulância básica do SAMU do município de Senador Guiomard foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Elciane e Nilvado e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado 01, que interceptou a viatura do município nas proximidades da Peixe da Amazônia S/A na BR-364. Pai e filha foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estáveis, porém o quadro de Elciane pode se agravar, segundo a Médica do SAMU.

Policiais Militares do Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.