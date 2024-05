Eleitores têm até hoje para regularizar títulos; Na capital, mutirão vai até às 17h

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Eleitores de todo o país têm até esta quarta-feira, 8, para regularizar seus títulos, caso tenham pendências para resolver com a justiça eleitoral ou queiram apenas transferir o domicílio de votação. Aqueles que desejam tirar o título pela primeira vez devem requerer o documento diretamente no cartório eleitoral mais próximo, incluindo o registro da biometria.

Após essa data, quem ainda tiver pendências com a justiça eleitoral não poderá participar das eleições municipais de 2024, que devem ocorrer no próximo dia 6 de outubro (domingo), em primeiro turno — e 27 de outubro (também no domingo), nas cidades com mais de 200 mil eleitores onde for necessário um novo pleito decisivo.

Anúncios

Em Rio Branco, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) está realizando um mutirão de atendimento no Ginásio do Sesc, localizado na região do Bosque. O atendimento vai até às 17 horas de hoje, mas o TRE informou que os que chegarem até o horário receberão senha e serão atendidos.

Como verificar a situação do título?

Eleitores podem verificar a situação acessando o Portal do TSE ou na unidade da Justiça Eleitoral mais próxima.

Se estiver REGULAR, significa que sua inscrição eleitoral está apta para o exercício do voto.

Se estiver CANCELADA, seu título de eleitor estará indisponível para o exercício do voto.

Para quem vai tirar o título de eleitor, é necessário apresentar na unidade da Justiça Eleitoral:

• documento oficial de identificação com foto, como Carteira de Identidade (RG);

• comprovante de residência emitido nos últimos três meses; e

• comprovante de quitação militar (somente é obrigatório para homens brasileiros que pertençam à classe dos conscritos, ou seja, nascidos

• entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade).