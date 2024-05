Gladson se reúne com diretor da Globo, no RJ, e pede divulgação de festivais indígenas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Acre Gladson Cameli se reuniu nessa terça-feira (7) com o diretor executivo da Rede Globo no Rio de Janeiro, André Dias, e pediu a divulgação de festivais indígenas que acontecem no estado.

De acordo com a publicação do perfil do governador no Instagram, a reunião debateu a publicidade da beleza e diversidade dos festivais, que além de celebrações, mantém vivas as tradições, o conhecimento ancestral e a ligação entre comunidades indígenas e suas terras.

“A discussão também abrangeu possíveis parcerias e estratégias para garantir que essas tradições continuem a ser reconhecidas e apreciadas em nível nacional”, diz a publicação.

Durante o encontro, Gladson presenteou o diretor global com livros e produtos feitos por artesãos acreanos.