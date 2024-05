LDU chega em boa fase para enfrentar o Botafogo, mas com desfalques

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Botafogo recebe nesta quarta-feira a LDU para a partida da quarta rodada da Conmebol Libertadores no Grupo D. A bola rola no Estádio Nilton Santos às 21h30, com transmissão ao vivo da Globo.

A equipe treinada pelo espanhol Josep Alcácer vive um momento melhor do que no primeiro encontro entre as equipes. Foram cinco partidas, com uma derrota, um empate e três vitórias consecutivas, todas pelo Equatoriano.

Hoje, ocupa a terceira colocação do Nacional com dois pontos e um jogo a menos que o líder Aucas. Alex Arce segue como principal destaque da equipe, são 16 gols e uma assistência em 19 jogos na temporada.

Alcácer terá desfalques importantes. O meia Sebastian González e o goleiro Gonzalo Valle não estarão à disposição, assim como o zagueiro Richard Mina. Por outro lado, Lisandro Alzugaray, autor do gol da vitória no primeiro encontro entre as equipes está recuperado e deve começar no banco de reservas.

Capitão da equipe, o meia Ezequiel Piovi também retorna do departamento médico e deve formar o meio-campo ao lado de Marco Angulo.

– Estamos jogando todo o semestre e temos a cabeça no Botafogo. Eles vem com uma ideia de jogo muito trabalhada e melhorada, com bons resultados. É uma equipe ofensiva, acumula muita gente e ocupa os espaços. Têm dificuldades no momento de não ter a bola e aí nos devemos fazer fortes – afirmou o capitão Ezequiel Piovi em entrevista à imprensa equatoriana.

Pela frente, a equipe de Artur Jorge terá um adversário que tradicionalmente é duro de se enfrentar na competição continental. Campeão em 2008 sobre o Fluminense no Maracanã, os equatorianos tem um excelente histórico contra brasileiros, mas em geral jogando em Quito.

No Brasil são quatro vitórias apenas, sendo uma delas na Libertadores, contra o Santos nas oitavas de final de 2020. No Rio de Janeiro, nunca venceu, mas voltou com duas taças continentais, mesmo saindo derrotados.