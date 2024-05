Cobresal x São Paulo: onde assistir ao jogo da Libertadores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O São Paulo vai ao Chile encarar o Cobresal nesta quarta-feira (8), no estádio Zorros del Desierto, em Calama, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor Paulista é o vice-líder do Grupo B com seis pontos, enquanto Los Mineros ocupam a lanterna com apenas um ponto. Confira a seguir onde assistir São Paulo x Cobresal ao vivo.

Como chegam os times

Anúncios

No fim de semana, pelo Brasileirão, a equipe do Morumbi viajou a Salvador para encarar o Vitória no Barradão e venceu por 3 a 1. Luciano (duas vezes) e Nahuel Ferraresi marcaram os gols para o Tricolor, que está agora na oitava posição com sete pontos. Além disso, o time completou cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro delas sob comando de Luis Zubeldía.

Inclusive, a estreia do treinador argentino foi na rodada passada da Libertadores. Jogando no Equador, o São Paulo bateu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, com gols de Jonathan Calleri e Alisson. Assim, o Tricolor está apenas um ponto atrás do líder Talleres, que será o adversário na rodada final da fase de grupos.

Para o jogo, Zubeldía terá como baixas os laterais Rafinha e Welington, o volante Pablo Maia, o meia Lucas Moura e o atacante Wellington Rato, todos lesionados. Além disso, o meia James Rodríguez não foi relacionado para a viagem por opção técnica.

Do lado do Cobresal, Gustavo Huerta chega ao jogo com a equipe completa à disposição. No fim de semana, a equipe de Atacama empatou por 2 a 2 diante do Colo-Colo em casa. Diego Coelho marcou os dois gols dos anfitriões, que agora estão na 14ª colocação do Campeonato Chileno com 10 pontos — apenas dois pontos fora da zona de rebaixamento.

Pela Libertadores, a situação também é bastante delicada. O Cobresal empatou na estreia contra o Barcelona e, em seguida, perdeu para São Paulo e Talleres. Com apenas um ponto conquistado, o time ainda pode lutar pela terceira colocação, que garante uma vaga na fase final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir São Paulo x Cobresal

A partida entre São Paulo e Cobresal no estádio Zorros del Desierto começa às 21h30, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo de Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

Fonte: Giz Br