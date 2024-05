Virginia faz “limpa” no guarda-roupa para doar a vítimas da chuva no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A influenciadora Virgínia Fonseca, 25, fez uma “limpa” no guarda-roupa dela nesta terça-feira (7) para doar a vítimas dos temporais do Rio Grande do Sul.

Ela mostrou nas redes sociais uma força-tarefa montada em casa para separar o que deve ser organizado ou não. Para ajudar na distribuição, os itens foram separados com indicações de tamanho e gênero.

“Caraca! É [muita] coisa, em, gente?! Isso porque a gente nem começou a abrir os guarda-roupas lá do quarto. Isso é só caixa”, disse Virgínia.

A influenciadora também compartilhou um print de uma conversa privada dela com uma tia na qual decidem juntas por doar brinquedos das duas filhas da influenciadora.

“Também já estamos separando as coisas das Marias: calcinha, biquíni, maiô, tênis, ‘bodyzinho’, macaquinho, vestidinho, roupão, jaquetinha… Os de festa, a gente não está mandando porque não vão ser úteis agora. São peças com utilidade para ajudar as crianças [vitimadas]”.

A influenciadora também compartilhou uma lista de 13 itens que a população gaúcha está precisando mais neste momento.

Entre os itens estão: água, tens de higiene pessoal, medicamentos e kits de primeiros socorros.

Além de Virgínia e outros influenciadores, artistas nacionais também têm se mobilizado para arrecadar recursos para ajudar o estado. Alguns artistas internacionais também começaram a pedir ajuda na segunda-feira (6).

O Rio Grande do Sul teve quase 80% das cidades afetadas por temporais nos últimos dez dias, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil do estado na tarde desta terça-feira (7).