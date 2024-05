Ídolos do sertanejo reúnem doações para vítimas das chuvas no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Alguns dos nomes sertanejos mais famosos do país anunciaram ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além de Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa e Zé Neto e Cristiano doarem cachês de algum dos seus shows, Ana Castela e Luan Pereira criaram uma campanha nas redes.

Segundo a Defesa Civil, até a tarde desta terça-feira (7), 397 das 497 cidades haviam sido atingidas no estado – o equivalente a 79,88% do total. Até o momento, foram confirmadas 90 mortes, além de 132 desaparecidos e 361 feridos.

Anúncios

Confira iniciativas de alguns sertanejos:

Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima anunciou que doará o cachê de seu show em Palmas, que acontecerá no sábado (11), para ajudar os atingidos pelas chuvas no RS. O evento acontecerá no estacionamento do estádio Nilton Santos, e será mais uma edição da turnê de despedida do “Buteco”.

Na segunda (6), ele já tinha compartilhado que um avião saiu de Goiânia com itens como alimentos, medicamentos, roupas, água, colchões e produtos de higiene. “Presto meu apoio em forma de doações, e, desde já, agradeço a minha equipe e parceiros […] que viabilizaram o envio de itens essenciais”, escreveu.

Zé Neto e Cristiano

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano anunciou a doação do cachê de um show realizado em Cajamar (interior de SP), na última sexta-feira (3). O momento em que Zé Neto segura a bandeira do Rio Grande do Sul e revela a doação foi publicado nas redes dos artistas.

“Prefeito, o nosso cachê, o senhor vai fazer o seguinte: vai passar direto para o Pix do pessoal que está ajudando na campanha do Rio Grande do Sul. Não queremos um real do dinheiro daqui hoje. Vai tudo para lá”, afirmou Zé Neto.

O vídeo já alcançou mais de 4,9 milhões de visualizações. “Duas coisas: 1 – Obrigado, Cajamar. 2 – Ajudem o nosso RS, da forma que puderem.”, diz a legenda.

Simone Mendes

Simone Mendes também se solidarizou com as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul e resolver compartilhar algumas informações com os mais de 38 milhões de seguidores. A cantora publicou, por exemplo, alguns pontos de coleta de doação em São Paulo e no Paraná.

Em seus stories do Instagram, ela se disse “feliz” pela união do país em prol do estado gaúcho. “Eu já fiz a minha parte e você que está aí do outro lado, se puder, nem que seja com um pouquinho, faça um pix para ajudarmos”, declarou.

Maiara e Maraisa

Na segunda-feira (6), Maiara e Maraisa publicaram um vídeo nos stories do Instagram da dupla, anunciando que irão doar o cachê do show realizado no auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, na noite de última quarta-feira (1º).

O evento aconteceu em meio ao temporal que alagou boa parte do Rio Grande do Sul. “Nesses últimos dias, as imagens que o Brasil tem visto são muito tristes e completamente diferentes da alegria habitual. Para esses momentos de alegria voltarem a acontecer, precisamos ajudar a população que está passando pelo maior desafio de todos os tempos, mas com fé”, diz Maraisa.

“Com a solidariedade e o trabalho de verdadeiros heróis que estão se arriscando para salvar vidas, temos a certeza de que tudo vai dar certo. Todo o cachê do nosso último show será destinado às vítimas dessas terríveis enchentes. Deus abençoe a todos!”, concluiu a cantora.

Família de Marília Mendonça

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, anunciou nesta segunda-feira que a família fará uma rifa em que o prêmio é um violão da cantora. O valor arrecadado será usado para comprar água para as famílias atingidas pelas enchentes no RS.

A atitude chegou a ser criticada por parte do público, que opinaram sobre a importância do objeto como uma recordação da família. “Quem é contra isso precisa repensar os próprios valores, um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas!”, publicou João Gustavo.

A rifa custa R$ 5 e o sorteio será realizado na próxima segunda-feira (13).

Ana Castela

Considerada uma das artistas mais populares do gênero atualmente, Ana Castela está rifando um chapéu com seu autógrafo em uma campanha criada por ela e Luan Pereira. A página SOS Ana e Lu já acumula mais de 20 mil seguidores.

Desde que anunciou a forma de ajuda para o estado gaúcho, ambos os artistas incentivam diariamente seus seguidores para aumentar as doações as vítimas das chuvas. A Boiadeira também compartilhou o perfil e o recado do amigo sertanejo, informado os meios de ajuda.

Nos comentários da publicação fixada no perfil criado, internautas afirmaram que além de valores, irão doar roupas e alimentos para os atingidos.

Luan Pereira

No último domingo (5), o cantor Luan Pereira revelou a iniciativa em conjunto com Ana Castela. “Vocês vão fazer doações… e vão concorrer a coisa minhas e da Ana”, escreveu ele incentivando os mais de 8 milhões de seguidores.

“A dor é profunda, os estragos são evidentes em cada rua inundada, em cada casa devastada pelas águas implacáveis. Contudo, é nesses momentos que nossa força interior se manifesta e a esperança emerge como uma luz no horizonte sombrio”, diz um dos posts do perfil.

“Conforme as pessoas forem doando, vamos sortear chapéus meus, roupas minhas, chapéus da Ana e roupas… Coisas que a gente já usou”, adiantou ele.

Virginia Fonseca

Nesta terça-feira (7), a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca mostrou a quantidade de doações que separou para enviar ao RS. Ao mostrar diversas caixas e um armário com peças de roupa e travesseiros, por exemplo, a influenciadora escreveu: “Hoje vou entrar aqui e começar a separar para mandar para o RS”.

Antes disso, a empresária já havia revelado que doou uma quantia em uma das vaquinhas criadas para arrecadar fundos as vítimas. Virginia contou que ela e a sogra, Poliana Rocha, organizariam um bazar beneficente, mas resolver enviar diretamente as peças.

“A gente tem muita roupa e, como temos roupas femininas, masculinas e de criança, quero separar as roupas em caixas e mandar para cidades diferentes”, explicou.