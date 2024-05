Governo anuncia Reajuste Geral Anual de 5,08% a servidores públicos do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre anunciou nesta quarta-feira (8) a concessão do Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08% aos 53,7 mil servidores públicos do estado, no fim de junho deste ano. O benefício contempla trabalhadores em atividade, aposentados e pensionistas.

O aumento salarial ocorrerá acima da inflação oficial do país. Para 2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) está projetado em 4%. Esta é a segunda, de quatro parcelas anuais, iguais e não cumulativas, que serão implementadas até 2026. Ao todo, o aumento chegará a 20,32%.

O incremento mensal à folha de pagamento será de R$ 18,1 milhões, que saltará de R$ 408,7 milhões para R$ 426,9 milhões, e é resultado de rigoroso estudo técnico das equipes econômica, jurídica e de planejamento do Poder Executivo estadual.

O reajuste conta com o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e não coloca em risco a assiduidade no pagamento da folha de pagamento dos funcionários públicos.

O governador Gladson Cameli lembrou do empenho do Estado com os servidores públicos. Nos últimos anos, além de manter os vencimentos rigorosamente em dia, o governo tem antecipado o pagamento de proventos e o 13° salário do funcionalismo. “São estes homens e mulheres determinados que fazem o serviço público funcionar, todos os dias, nos 22 municípios. Por tudo o que eles representam para o desenvolvimento do nosso Acre, estes trabalhadores merecem todo o respeito e reconhecimento, por tudo o que fazem pela população”, afirmou o governante.

