Quem não for Alysson terá que desocupar os cargos no governo

A regra é simples e clara. “Quem comigo não ajunta, espalha”; “quem não é por mim, é contra mim”. Verdades singelas de Jesus, o Filho de Deus, que se pode aplicar em muitas circunstâncias da vida, inclusive, à política. Em se tratando do jogo eleitoral do ano que vem, senador, deputado federal, estadual ou qualquer outra liderança que tenha espaços e negócios com o governo que não se engaje na futura campanha de Alysson Bestene trate de desocupar a área para os novos aliados que virão.

Diante da conjuntura, como diziam os rebeldes comunistas de décadas passadas, como fica a situação dos parlamentares do União Brasil, parte do Republicano e do PL que tem cargos no governo e até negócios? Estão comprometidos até a medula. Como lançarão um candidato ou apoiarão a reeleição do prefeito Bocalom?

Questionamentos foram feitos à COLUNA por um importante dirigente do União Brasil quando perguntado se o partido terá candidato a prefeito na capital. Segundo ele, ao propor uma candidatura o partido está apenas se valorizando diante do Palácio Rio Branco. É inviável e ninguém quer.

“Costumávamos olhar para o céu e admirar nosso lugar nas estrelas, agora apenas olhamos para baixo e nos preocupamos com nosso lugar na sujeira.” (Interestelar, o filme)

. As sessões ordinárias das quintas-feiras na Aleac foram substituídas por atividades externas; muito nobre.

. A que ponto chega a politicagem na Câmara Municipal!

. Um parlamentar propor o fim (ou suspensão temporária) da zona azul que regula os estacionamentos no Centro da Cidade; um modelo aplicado aos municípios mais avançados do país é uma irresponsabilidade.

. Não precisa fazer cortesia com chapéu alheio para garantir a reeleição.

. Suspende, depois que passar as eleições taca-lhe ferro.

. A zona azul trouxe muitos benefícios para a cidade.

. É como a questão da inadimplência com as contas de água… é justo cortar o fornecimento de quem recebe água e não paga?

. Sobre isso, o senador Márcio Bittar (União Brasil) sempre deixou muito claro que o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) está na contramão ao impedir a privatização dos sistema como vem ocorrendo em praticamente todo o Brasil.

. Para Bocalom, aumentaria muito o valor das contas dos consumidores.

. Será?

. Se a energia consumida no estado fosse distribuída pela velha Eletroacre estaria mais em conta?

. Sei não, ó!!

. A trafegabilidade na BR-364 melhorou muito; informações dos que vão a Cruzeiro do Sul.

. A velha mentalidade eurocêntrica se manifestou ontem no Senado na aprovação do marco temporal para as terras indígenas.

. Alguns tem vergonha do sangue índio e negro que corre em suas veias.

. Um exame básico de DNA sobre ancestralidade faria um bem a muita gente que passeia no Congresso Nacional.

. É vero!

. Sugestão de leitura para esses dias:

. O Povo Brasileiro (Darcy Ribeiro)

. Bom dia!