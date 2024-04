Atualização no Banco do Brasil atrasa o pagamento dos servidores do Estado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os servidores públicos do estado que contavam receber o pagamento referente ao mês de abril neste sábado, 27, tiveram uma surpresa ao acessar a plataforma do banco e não encontrar o valor debitado no saldo de sua conta. Um procedimento de atualização da tecnologia do banco do Brasil teria sido o motivo da causa do não pagamento.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), informou que o encaminhamento dos valores destinados ao pagamento dos salários dos servidores ativos do Estado foram cumpridos dentro do prazo estabelecido para a efetivação deste no dia 29, com crédito em conta, para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil (BB), já neste sábado, 27.

Contudo diante do não-pagamento, foi verificado que houve um procedimento de atualização por parte do setor de Tecnologia da Informação do banco e os valores devem ser creditados até as 12h deste sábado, 27, conforme previsão do BB, podendo ocorrer, ainda, ao longo do dia.