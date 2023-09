O engano das pesquisas e o voto útil!

Foi lá pelo início da década de 70, aos 13 anos, que conheci um cearense do Crato: _ “Evródio Irineu de Farias, seu criado”. Assim ele se apresentava. Baixinho, atarracado, cambota, braços curtos e grossos, olhos miúdos, engatinhados, face redonda, boca pequena – parecia um rasgo -, moreno queimado do Sol. Faltava-lhe a ponta do dedo indicador da mão direita perdido enquanto ralava macaxeira no caititu durante uma farinhada. Veio para cortar seringa, mas o talento era mesmo tocar pandeiro. Com o tempo e a idade se mantinha de pequenos serviços na região do Bosque, principalmente carregando água de cambão com duas latas de querosene. Era o Saerb da época. Entre um gole de quinado, conhaque ou pinga que eu lhe servia (meu pai tinha um bar) contava suas aventuras...