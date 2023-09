MPF/AC abre processo seletivo de estágio para cursos de graduação e pós-graduação

O Ministério Público Federal no Acre publicou o Edital nº 04/2023 que abre vagas para o processo seletivo público para contratação e formação de cadastro de reserva de estagiários de graduação na área de Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Sistema de Informação, Comunicação Social/Jornalismo, Engenharia Civil e Arquitetura e de pós-graduação na área de Direito para a Procuradoria da República no Acre (PR/AC).

Os candidatos deverão preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site do MPF no Acre, a partir do dia 2 até dia 6 de outubro. O prazo para confirmação das inscrições será até dia 11 de outubro , sendo essa etapa obrigatória. Caso não envie a documentação , o candidato não estará efetivamente inscrito no processo seletivo.

A lista dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas será divulgada no site do MPF, após encerrado o período da inscrição.

A prova será presencial, com previsão de ser realizada dia 15 de outubro. O processo seletivo consistirá na aplicação de prova objetiva e discursiva. O conteúdo programático, os requisitos exigidos e outros detalhes podem ser acessados no Edital Nº. 4 de 2023, que deve ser lido com atenção pelos candidatos antes mesmo da inscrição para que conheçam todas as regras e prazos da seleção.

Para os estagiários de graduação, a bolsa tem o valor de R976,00. Já para os estagiários de pós-graduação em Direito, o valor da bolsa é de R$ 1.952,00. Os estagiários receberão ainda auxílio-transporte no valor de R$ 11,00 por dia estagiado.

Todas as informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas no endereço eletrônico: https://www.mpf.mp.br/ac/estagie-conosco/1o-processo-seletivo-publico-de-2023-1



Confira a íntegra do Edital