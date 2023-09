UFAC abre seletivo com 28 vagas para mestrado no curso de Geografia

O Tribunal de Justiça do Acre - TJ, está realizando nesta quarta-feira, 27, na Escola Olavo Bilac, na Vila Santa Luzia, zona rural de Cruzeiro do Sul, mais uma edição do Projeto Cidadão com a oferta de documentos e outros serviços. O evento iniciou ontem no local. A idosa Maria Solidade da Silva Cruz dos Santos, 66 anos, residente na Vila Santa Luzia desde 1975, buscou a Carteira de Identidade Nacional - CIN. “Eu casei no Projeto Cidadão e agora eu e meu marido também atualizamos nossos documentos lá. O Projeto Cidadão é maravilhoso, ajuda muita gente, especialmente os menos favorecidos. É uma bênção para nós", compartilhou ela. Nael da Silva e Silva, 17 anos, ribeirinho, soube da oportunidade de tirar seu título de eleitor e aproveitou a gratuidade. "Moramos...