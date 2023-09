‘Irmãos Metralha’ trocam tiros com polícia e são presos após perseguição em Brasiléia

Com o objetivo de incentivar alunos do Programa Aprendiz Cooperativo, curso ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Acre (Sescoop/AC), dois egressos do Programa estiveram nesta terça-feira (26), na sede do Sistema OCB para participar de uma roda de conversa com os atuais alunos sobre suas trajetórias de sucesso no cooperativismo. Os ex-alunos foram contratados pela cooperativa onde iniciaram no Programa. A professora do Aprendiz Cooperativo, Jucirlane Catar, explica que o propósito é incentivar e despertar o interesse dos alunos para a janela de oportunidades que o Programa oferece. “Às vezes eles ficam se questionando como será depois que terminar o curso, se conseguirão oportunidade no mercado de trabalho, trazer ex-alunos que tiveram sucesso é uma forma de incentivar e demonstrar que todo esforço e dedicação valem e...