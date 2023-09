Gladson entrega 520 títulos de regularização fundiária e vistoria obras em Xapuri

O governador do Acre, Gladson Cameli, entregou nesta quarta-feira, 27, mais 520 títulos de regularização fundiária numa cerimônia especial em Xapuri. Além disso, acompanhou de perto os avanços nas obras da ponte da Sibéria e da Estrada da Variante.

O Programa Estadual de Regularização Fundiária “Minha Terra de Papel Passado”, desenvolvido pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), em parceria com o Poder Judiciário acreano, visa proporcionar segurança jurídica e uma série de benefícios para os moradores da região.

O programa é uma resposta à problemática fundiária enfrentada no estado. Além de proporcionar a satisfação de ser proprietário de terra, garante benefícios como segurança jurídica e a valorização dos imóveis.

Em seu discurso, Cameli destacou a importância desses títulos para as famílias beneficiadas: “Com o esforço de todos, União, governo do Estado e poder Judiciário, nós estamos dando dignidade e cidadania para essa população. É gente que espera esse documento há muitos anos. Que dá o direito de posse e ainda é capaz de gerar movimentação econômica, porque o nosso objetivo aqui é melhorar a vida do nosso povo”.

A regularização fundiária dos bairros em questão permitirá que as famílias sejam incluídas em programas de acesso a créditos para melhoramento de suas residências. Além disso, permitirá ao município regularizar a arrecadação do IPTU e dará maior segurança na gestão ambiental urbana.

Os 520 títulos de regularização fundiária foram destinados ao bairro Laranjal e aos Polos Agroflorestais Xapuri I e II, abrangendo tanto áreas urbanas quanto rurais no município de Xapuri. Também foram entregues títulos para templos religiosos.

Avanços na construção da Ponte da Sibéria

Gladson também visitou as obras da aguardada Ponte da Sibéria no município. Com dimensões impressionantes e um orçamento de mais de R$ 40 milhões, o empreendimento está prestes a se tornar um marco na infraestrutura local.

A Ponte da Sibéria, cuja construção é de responsabilidade do Deracre, tem avançado em ritmo acelerado, com o Consórcio Rio Acre desempenhando um papel fundamental.

O foco atual está na concretagem do bloco de apoio AP-5, uma estrutura imponente com 10×10 metros de largura e 3,5 metros de altura. Para completar esse bloco, são necessários cerca de 350 metros cúbicos de concretagem, mais de 30 toneladas de aço e impressionantes 4,2 mil sacas de cimento.

A Ponte da Sibéria, com uma extensão de 363 metros, incluindo rampas de acesso, ligará o Centro de Xapuri ao Bairro Sibéria, atravessando o Rio Acre. Além de melhorar a conectividade na cidade, esse empreendimento tem um impacto significativo no escoamento da produção rural e na economia local.

Mais de R$ 15 milhões são provenientes de recursos próprios do Estado, demonstrando o compromisso do governo do Acre com o projeto, e outros R$ 25 milhões são resultados de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A expectativa é que a ponte esteja pronta no segundo semestre de 2024.

Estrada da Variante e o avanço para economia de Xapuri

O governador do Acre aproveitou para reforçar o compromisso do governo com a mobilidade da população e o desenvolvimento econômico ao visitar as obras da Estrada da Variante, em Xapuri.

A obra, que se tornou uma das mais estratégicas do mandato de Cameli, está transformando a realidade local. O projeto contempla a implantação e a pavimentação de 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, do entroncamento até a BR-317, com um investimento significativo de R$ 24 milhões, provenientes de uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

“Essa é uma prova de como a união gera bons frutos. São 17 quilômetros de estrada e obras que estão gerando trabalho e renda. As obras precisam de um gás ainda maior. Vamos reforçar nosso compromisso com as empresas responsáveis e assim melhorar a infraestrutura do município, movimentando a economia, aproveitando o nosso verão”, destaca o governador.

Até o momento, foram aplicados cinco quilômetros de camada asfáltica, contribuindo para maior mobilidade e conectividade na área. A aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) de 5 cm, realizada pela equipe do Consórcio Laranjeira, é um avanço significativo na qualidade das estradas locais.

Além disso, os trabalhadores estão empenhados na execução da base estabilizada granulometricamente com solo-areia e no assentamento de bueiros tubulares de concreto, melhorando ainda mais a infraestrutura da região.

Sócrates Guimarães, presidente do Deracre, enfatiza a dimensão desse projeto: “Essa obra é um sonho da população e temos trabalhado para garantir o acesso dos produtores rurais dessa região, como também fortalecer a economia acreana. Neste ano os serviços foram impulsionados, e queremos concluir as obras o mais breve possível, no máximo no início do próximo verão”.

Da Agência de Notícias do Acre