Responsável pela Divisão de Terceirização é exonerada em meio a problema com Red Pontes

Foto: Secom/divulgação

A responsável pela divisão de terceirização da Secretaria de Saúde do Acre, Dhenifer Costa dos Santos, foi exonerada de seu cargo nesta terça-feira, 26. Ela era uma das responsáveis pela fiscalização do contrato da Secretaria com a Red Pontes, cujos funcionários estão há dois meses sem receber salários e outros direitos. Em seu lugar, foi nomeado Natan Torrejon Valente. A mudança foi publicada em Diário Oficial.

Antes de ser comissionada, em 25 de abril deste ano, Dheniffer Costa foi vendedora, frente de caixa e trabalhou no setor administrativo de uma empresa de materiais de construção, no segundo distrito de Rio Branco, por dois anos. Mas na Sesacre, Dheniffer geria contratos, regulando a prestação de serviços de limpeza de empresa terceirizada, conferindo se a prestadora de serviço cumpria as obrigações contratuais com a unidade de saúde e com os seus funcionários. A remuneração de sua função, CAS – 4 (Cargos em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior), é de R$ 4.027,04.

O diretor de administração da Secretaria de Saúde do Acre, Vanderson Bragança, negou que a exoneração tenha relação com os recentes acontecimentos com a empresa Red Pontes e disse que Dheniffer somou muito à gestão. “Ela era responsável pela Divisão de Terceirização, mas foi uma exoneração a pedido. A função dela era gerir os contratos, regular se a empresa está cumprindo as obrigações. A priori, ela não vai ocupar qualquer outro cargo”, disse o diretor.

Natan Torrejon Valente, nomeador para ocupar o lugar de Dheniffer, é ex-chefe do Setor de Transporte do Conselho Regional de Engenhara e Agronomia do Acre (CREA-AC).