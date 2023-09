Três acidentes de trânsito envolvendo carros e motos são registrados em Cruzeiro do Sul

Dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) informaram nesta segunda-feira, 25, que a intensificação do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera aumenta as condições de chuva em todo o sul da Amazônia, inclusive no Acre. No estado a previsão é de sol e tempo abafado em todo o estado, com o céu variando de parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões acreanas. As temperaturas na regionais do Acre devem variar de mínima de 23° e máxima de 37°.