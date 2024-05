Bocalom diz estar “cagando e andando” para críticas por ter dirigido ônibus sem CNH específica

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom respondeu críticas sobre ter conduzido, sem Carteira Nacional de Habilitação, o ônibus 100% elétrico no ato de sua divulgação nesta segunda-feira (6). “Estou cagando e andando pra essas conversas. Deixa falarem”, disse Bocalom.

O ônibus saiu com profissionais de imprensa, secretários, representantes da proprietária do ônibus – a Marcopolo, e funcionários da gestão, de frente do prédio da gestão. Bocalom dirigiu o veículo até o Terminal Central, quando um motorista devidamente habilitado e treinado para a condução assumiu o volante para fazer o trajeto de volta.

Um dos passageiros do ônibus era justamente o superintendente de Transporte e Trânsito de Rio Branco, Clendes Vilas Boas, que supervisiona o órgão municipal que existe para fiscalizar o trânsito na capital.

Questionado pelo ac24horas sobre as críticas que viriam por conduzir o ônibus sem carteira de habilitação, Bocalom primeiramente disse que tem a habilitação, mas depois voltou atrás. “Tenho… Eu tinha até esses dias atrás, agora que eu reduzi minha carteira, mas minha carteira sempre foi de dirigir ônibus. Eu tô cagando e andando pra essas conversas, deixa eles falarem. Eu dirigia caminhão pra todo lado na minha serraria. Minha carteira não é de ônibus, mas eu avisei todo mundo perguntando se tinham seguro”, se defendeu Bocalom.

Dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) é infração gravíssima, prevista pelo artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dirigir sem a permissão correta para o porte do veículo também é comportamento passível de punição: infração gravíssima, com multa dobrada (R$ 586,94) e retenção do veículo.