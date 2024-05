Detran aumenta valor do exame médico e psicotécnico, que passam a custar R$ 150 e R$ 180

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 6, reajuste no valor do exame médico e no exame psicotécnico, exigidos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O reajuste é de R$ 20 para os dois exames. O exame médico passa dos atuais R$ 130 para R$ 150 e o psicotécnico para a custar R$ 180.

Anúncios

Conforme o Detran, o reajuste, que não acontecia desde o ano de 2021, é baseado em uma tabela nacional dos médicos credenciados. Os novos valores passam a vigorar 21 de abril.