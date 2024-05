Edital do TCE-PA: veja as vagas, salários e datas do concurso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O edital do Tribunal de Contas do Estado do Pará foi publicado nesta quarta-feira, 30/04/2024, com oferta de vagas para os cargos de Auditor de Controle Externo (nível superior) e Auxiliar Técnico de Controle Externo (nível médio), sendo 45 vagas para Auditor e 5 para Técnico, além do cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas para as seguintes áreas: Auxiliar de Controle Externo – Nível Médio – Sem especialidade (5 vagas) e Auditor de Controle Externo – Nível Superior – Medicina, Ciência de dados, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Telecomunicação, Gestão Governamental, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Jornalismo, Economia, Administrador de Banco de Dados, Analista de Sistemas, analista de Segurança, Analista de Suporte, Web Design e Ciências Atuariais (45 vagas).A banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas e as inscrições iniciam no dia 06/05/2024 e encerram em 14/06/2024, com taxas que variam de R$ 95,00 a R$ 150,00.

Anúncios