Colisão entre motocicletas deixa condutores gravemente feridos na Sobral

Uma colisão entre duas motocicletas deixou Fábio Carmo de Lima, 35 anos, e Sebastião da Silva Gomes, 65, ficaram gravemente feridos em uma colisão frontal na noite desse domingo, 5, na Avenida Sobral, no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, Fábio trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta YAMAHA/FZ25 FAZER preta, quando foi surpreendido por Sebastião, que saía de um beco no final da Travessa Rádio Farol, no bairro Aeroporto Velho, em uma motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 K preta, e entrou na contramão na Avenida Sobral, resultando na colisão frontal entre as duas motos.

No acidente, Fábio foi arremessado a cerca de 10 metros de distância, sofrendo um corte profundo no rosto e uma fratura no pé esquerdo. Sebastião teve uma fratura exposta no fêmur esquerdo e uma fratura fechada no punho esquerdo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e Sebastião foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave. Fábio foi considerado estável e também foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos, as motos foram removidas por um guincho.