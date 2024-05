William Bonner fará Jornal Nacional direto do Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A TV Globo está bastante engajada na causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Além de Ana Paula Araújo e Patrícia Poeta, que comandaram o “Bom Dia Brasil” e o “Encontro” direto do Rio Grande do Sul, William Bonner anunciou que vai apresentar o “Jornal Nacional” direto do Estado.

O apresentador embarcou para Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que vai levar doações para região.

Anúncios

A Globo ainda afirmou depositará o valor equivalente à viagem como doação a uma instituição indicada pela FAB.

“Eu estou aqui na base aérea do Galeão no Rio de Janeiro e daqui a alguns minutos eu vou embarcar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da FAB que vai levar doações para aquela região”, começou Bonner.

O apresentador ainda anunciou que o avião vai levar um hospital de campanha para a região com o intuito de ajudar os mais necessitados.

“Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul, e nós vamos apresentar o Jornal Nacional lá do Rio Grande do Sul, acompanhando esse momento tão dramático da história do Estado”, finalizou.

Fonte: O Fuxico