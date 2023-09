Idoso é atropelado ao tentar atravessar avenida e morre no Pronto-Socorro de Rio Branco

Um grave acidente de trânsito tirou a vida da Frentista Sara dos Santos Moura, de 24 anos, após uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta na noite deste domingo, 24, no trecho entre os municípios do Bujari e Rio Branco, na BR-364. Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Sara havia saído do trabalho em um posto de combustível com destino a sua residência em uma motocicleta modelo Biz, de cor preta, no sentido Bujari-Rio Branco, na entrada do município. Quando no trajeto, o motorista de uma caminhonete modelo Hilux, de cor branca, que trafegava no sentido oposto, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a trabalhadora. Com o impacto, Sara foi atropelada e arrastada com sua motocicleta por vários metros debaixo da caminhonete, sofreu múltiplas...