Globo cancela Profissão Repórter sobre Madonna por cobertura das chuvas no RS

A Globo resolveu cancelar a exibição do Profissão Repórter desta terça-feira (7) para aumentar a cobertura da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O programa de Caco Barcellos teria uma edição que mostraria os bastidores do megashow de Madonna no Rio de Janeiro no último sábado (4). A emissora chegou a exibir comerciais da atração em sua grade.

O Notícias da TV apurou com fontes na emissora que diretores julgaram que seria ruim exibir um Profissão Repórter em tom de festa para Madonna em meio à calamidade do Sul do país. A equipe do jornalístico está no Rio Grande do Sul gravando um especial que será exibido na próxima terça (14).

Como não faria sentido exibir bastidores do show no dia 21, mais de três semanas depois da apresentação histórica da rainha do pop, o conteúdo será disponibilizado apenas no Globoplay.

Além do clima festivo não combinar com o momento atual do país, a emissora tem outro motivo para trocar o Profissão Repórter por um noticiário mais longo. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, o Fantástico de domingo (5) foi mal avaliado internamente por ter dedicado mais tempo à cobertura de Madonna do que à tragédia gaúcha.

Não por acaso, na segunda-feira (6) a emissora despachou Ana Paula Araújo, Patrícia Poeta e William Bonner para o RS, de onde eles passaram a apresentar o Bom Dia Brasil, o Encontro e o Jornal Nacional, respectivamente. Segundo a Globo, 25 profissionais do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília foram deslocados para a cobertura das enchentes.

Sem o Profissão Repórter, o Jornal da Globo começará mais cedo, às 23h45 (logo depois do Sob Pressão), e ficará no ar até 1h15, quando a emissora exibirá um novo Conversa com Bial. O cancelamento do jornalístico foi confirmado pela Comunicação da Globo nesta tarde.

“A Globo cancelou a exibição do Profissão Repórter desta terça-feira para dar mais espaço ao Jornal da Globo com a cobertura da calamidade no Rio Grande do Sul. Na semana que vem, o Profissão Repórter volta com uma edição especial sobre as enchentes. O programa que a equipe de Caco Barcellos fez sobre o show da Madonna estará disponível no Globoplay.”

Veja a nota na íntegra da Globo

“A programação local foi modificada desde a semana passada por conta da cobertura das enchentes. Todos os telejornais estão fazendo ampla cobertura dos acontecimentos. Desde quinta-feira (2), o repórter Guilherme Balza, da GloboNews, foi deslocado de Brasília para acompanhar de perto tudo o que acontece na região para o canal e para a rede. No mesmo dia, o Fantástico enviou o repórter Pedro Vedova para matéria especial.

Essa semana, a TV Globo enviou 25 profissionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, incluindo alguns âncoras, para reforçar a cobertura –os apresentadores Ana Paula Araújo e William Bonner e os repórteres Pedro Bassan, Flávio Fachel, Tiago Eltz, Julio Mosquera e Fernanda Carvalho.

O movimento se repete na GloboNews que, além de Guilherme Balza, enviou outros sete profissionais, incluindo o repórter Mateus Marques e o apresentador Marcelo Cosme –que, além do Em Pauta, faz entradas ao vivo em todos os telejornais.

A GloboNews prepara um Especial para a noite de quarta-feira (8), focado nas famílias impactadas pela tragédia. André Trigueiro apresenta o Cidades e Soluções ao vivo direto de Porto Alegre no próximo sábado. E alguns programas, como o de Miriam Leitão e Roberto D’Ávila, não serão exibidos esta semana por conta da cobertura especial.

Profissão Repórter e Globo Repórter também estão na região, o último gravando o programa sobre emergência climática em que um dos temas serão as enchentes e vai ao ar na próxima sexta-feira (10).

Ao longo dos próximos dias, outras equipes podem ser deslocadas para o Rio Grande do Sul para dar continuidade à cobertura dos desastres.”

Fonte: Notícias da TV

