Exonerado do IAPEN, Glauber Feitoza vira diretor de articulação na Secretaria de Governo

Exonerado no início do mês de agosto do cargo de diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), o policial penal Glauber Feitoza, continua na linha de frente do governo do estado, mas agora em outra função.

Saiu no Diário Oficial desta quarta-feira, 20, a concessão de função gratificada, assinada pela governadora em exercício Mailza de Assis, para que Glauber exerça o cargo de Diretor de Articulação na Secretaria de Estado de Governo, a Segov.

Feitoza ficou desgastado na presidência do IAPEN após a rebelião no Presídio de Segurança Antônio Amaro Alves, no final de julho, que resultou na morte de cinco presos.

Governo também muda diretoria na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo

Outra mudança na gestão feita pela governadora em exercício foi na Diretoria de Empreendedorismo na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (SETE). Keilla de Lima, que estava no cargo, foi exonerada e Bianca Quadros foi nomeada para a função. A curiosidade é que o governo fez apenas uma troca de cargos, já que Keilla foi nomeada em uma CAS-8 que era ocupada pela própria Bianca.

Veja abaixo as demais nomeações e exonerações do dia: