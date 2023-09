Acre assina carta que pede auxílio contra crise fiscal após queda do ICMS e FPE

O 8° Festival do Milho será realizado de 20 a 24 no município de Porto Walter, com escolha da realeza da festa, concurso de melhor prato à base de milho e show do cantor Ceian Muniz. As atividades serão realizadas na Rua Beira Rio e na Concha Acústica, na Praça Imaculada Conceição. O evento, que conta com o apoio do Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), deve aquecer a economia local e proporcionar entretenimento para a comunidade e visitantes. O Festival terá início na quarta-feira, 20, com uma noite gospel e apresentações de igrejas evangélicas. Os shows serão da cantora Eliana Amorim e do cantor Dime Passos, de Rio Branco. Dia 21, quinta-feira, haverá a escolha dos melhores pratos à base...