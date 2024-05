Concurso Nacional Unificado: provas podem ser remarcadas para agosto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A espera pela definição de uma nova data para aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado vem deixando os candidatos ansiosos. A avaliação ocorreria no último domingo, 5 de maio, mas foi adiada por causa da grave situação do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com enchentes.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), o comitê responsável pela organização do certame vai se reunir neste início de semana para avaliar questões operacionais envolvendo a nova data. Segundo informação repassada pelo portal Exame, a expectativa é de que as provas sejam remarcadas para agosto.

