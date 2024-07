Zico, lenda do Flamengo, tem prejuízo milionário em Paris, diz jornal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Embaixador do Time Brasil durante os Jogos Olímpicos de Paris, o maior ídolo da história do Flamengo, Zico, foi furtado na França e teve um prejuízo estimado de 500 mil euros, pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual. As informações são do jornal francês Le Parisien.

De acordo com a publicação, o crime aconteceu próximo ao hotel onde o craque está hospedado. Segundo o diário, Zico estava no banco de trás de um táxi com uma valiosa pasta, a qual teria um relógio Rolex, diamantes e 2 mil dólares e 2 mil euros em espécie.

Zico teria sido vítima da ação de duas pessoas. Um chamou a atenção do craque e do motorista do táxi, enquanto o segundo se aproveitou de momentos de desatenção da dupla para levar a pasta com os itens.

Anúncios

O Le Parisien afirma que as investigações para apurar o caso estão a cargo da BRB (Brigada de Repressão ao Banditismo).