Motorista bêbado é preso após atropelar várias pessoas em Porto Velho

O autônomo Jackson D.B. C., 26 anos, foi preso após colidir o veículo que dirigia, um Gol, em dois outros veículos, atropelar várias pessoas que estavam na calçada e ainda destruir um carrinho de churrasco. O flagrante aconteceu na rua Juazeiro, bairro Tancredo Neves na zona leste de Porto Velho.

De acordo com relatos de testemunhas, Jackson estacionou o Gol na contramão da rua Neuzira Guedes, sentido Amazonas. Ao tentar sair, colidiu em um Onix que estava estacionado corretamente. O infrator seguiu e no cruzamento da rua Juazeiro, acabou perdendo o controle da direção, bateu em um ferro de proteção da calçada, atropelando várias pessoas. O carro destruiu ainda um carrinho de churrasco e só parou ao colidir contra um Punto.

Segundo apurou a Polícia, três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave e foram socorridas para o João Paulo II e Upa leste. Uma delas ficou com as pernas embaixo do Gol. Uma outra se queimou com brasas do carrinho de churrasco.

O acusado permaneceu no local e após a guarnição constatar visualmente a embriaguez, realizou teste do bafômetro, apontando resultado positivo de 0,50 mg/L , confirmando o crime.