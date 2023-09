WhatsApp lança canais no Brasil; saiba tudo sobre a novidade

Uma nova forma de receber o conteúdo atualizado de pessoas e organizações foi apresentada pela Meta nesta quarta-feira, 13, e chega a 150 países. Os canais do WhatsApp ficam disponíveis em uma aba separada e oferecem um serviço de transmissão aos seguidores. Saiba a seguir como funciona e como usar o novo recurso.

Os administradores podem compartilhar fotos, vídeos, imagens e notas de voz com o público, além de textos e links. Embora sua estrutura lembre uma conversa usual no aplicativo, as atualizações são unilaterais, ou seja, apenas o administrador pode enviá-las.

Para interagir com o canal escolhido, as pessoas recebem a opção de votar em enquetes ou adicionar suas reações às mensagens recebidas.

A atualização deve chegar aos poucos a todos os usuários do aplicativo ao longo dos próximos dias. É possível pedir que o app avise quando a função estiver disponível para você.

A estreia inclui três canais com notícias relacionadas à política cearense, aos acontecimentos do cotidiano e às novidades esportivas. Para encontrá-los, conheça as indicações de cada um no WhatsApp:

O que são os canais do WhatsApp?

Os canais são ferramentas de transmissão unidirecionais disponíveis para os seguidores interessados em suas temáticas. A estrutura lembra a disponível no Telegram, onde empresas e indivíduos conseguem enviar atualizações para um número ilimitado de membros.

As novidades de cada canal serão exibidas em uma aba separada, sem interferências nas conversas e chamadas pessoais.

Como funciona um canal no WhatsApp?

Os administradores dos canais compartilham links, mensagens, vídeos, áudios, enquetes e fotos relacionados com as temáticas seguidas pelos usuários interessados. O recurso não funciona como uma conversa, mas tem caráter unilateral — apenas o responsável pelo canal publica as atualizações.

As pessoas não têm acesso ao número de telefone, foto de perfil ou nome de outros usuários conectados ao canal. A privacidade também é estendida ao administrador, com a proteção das informações pessoais dos envolvidos.

As mensagens compartilhadas ficam disponíveis por determinado. O armazenamento do histórico dos canais nos servidores será de 30 dias, além da inclusão de outras formas para desaparecerem ainda mais rapidamente nos dispositivos dos seguidores.

As notificações são silenciadas automaticamente, mas o usuário pode ativá-las ao abrir o canal e selecionar o ícone de sino. Se a imagem do sino aparecer sem um traço no meio, a notificação foi ativada.

Como encontrar e entrar em um canal do WhatsApp?

Os canais estão disponíveis na aba “Notificações”, previamente chamada de “Status”. Uma marca de seleção verde ao lado do canal significa que foi verificado pelo aplicativo como autêntico.

A Central de Ajuda do WhatsApp indica o passo a passo para encontrar e entrar em um canal usando o seu dispositivo móvel. Confira:

Veja a lista de canais disponíveis tocando na aba Atualizações > Símbolo de mais (+) > Encontrar canal

Antes de seguir, é possível visualizar as suas atualizações recentes ao tocar no nome do canal

Para saber mais sobre um canal, toque em seu nome ou clique em Mais > Informações do canal

Você pode seguir rapidamente um canal tocando no sinal de adição (+) ao lado do nome

Toque em Pesquisar (ícone de lupa) para pesquisar todos os canais

Link externo: os administradores do canal podem compartilhar um link fora do WhatsApp para ajudar as pessoas a encontrar seu canal.

Use o link para abrir um canal no WhatsApp e navegar pelas atualizações

Você também pode seguir os canais na página de informações ou ao visualizá-los e tocar no botão “Seguir”.

Como criar canais no WhatsApp?

Veja o passo a passo para a criação do próprio canal, com indicações da Central de Ajuda do WhatsApp.

Abra o WhatsApp no seu telefone e vá para a aba “Atualizações”

Toque no sinal de adição e selecione Criar canal

Toque em Começar e aceite os Termos de Serviço e Política de Privacidade para continuar

Adicione um nome de canal para terminar o processo de criação. Você pode optar por alterar novamente a qualquer momento

Personalize seu canal: você pode escolher personalizar seu canal agora adicionando uma descrição e um ícone ou incluí-los depois

Adicione uma descrição do canal: escreva algumas palavras para ajudar os seguidores em potencial a entender do que se trata o seu canal

Adicione um ícone de canal: adicione uma imagem do seu telefone ou da web para se destacar

Toque em Criar canal e pronto!

Os inscritos do canal podem ver os números uns dos outros?

A proteção da informação pessoal não está restrita apenas aos administradores — os seguidores também não terão os seus números de telefone ou a foto de perfil disponível para outros usuários. Além disso, a escolha de seguir ou não um canal é privada.

Os administradores também terão a opção de bloquear capturas de tela e encaminhamentos no canal.

As mensagens enviadas nos canais são protegidas por criptografia?

O aplicativo destaca em seus Termos de Política e Privacidade que, “como sempre, suas mensagens e chamadas pessoais permanecem criptografadas de ponta a ponta”. “Ninguém, nem mesmo o WhatsApp, pode lê-los ou ouvi-los”, aponta.

Os canais do WhatsApp podem ser usados para espalhar fake news e discurso de ódio?

Em suas diretrizes de uso, o WhatsApp indica que a administração dos canais deve respeitar os seus seguidores e evitar o envio de muitas atualizações ou atualizações de baixa qualidade, o que poderia levar os destinatários a deixar de seguir.

Conforme as estipulações da Meta, os canais não devem:

Compartilhar conteúdo ilegal, nem se envolver em atividades ilegais de qualquer tipo

Compartilhar conteúdo que possa causar danos graves às pessoas

Se envolver em fraude

Incluir imagens excessivamente violentas, explícitas ou que contenham conteúdo sexualmente explícito

O que acontece se um canal desrespeitar as regras?

Caso uma violação das diretrizes seja detectada, o WhatsApp pode alertar os administradores do canal, parar o fluxo de atualizações, remover o conteúdo e até suspender o canal e/ou banir seus administradores do serviço.

Os canais do WhatsApp estão disponíveis em quais países?

Os canais do WhatsApp foram lançados em junho de 2023 na Colômbia e em Singapura. No mês seguinte, um anúncio na rede social X (antigo Twitter) avisou sobre a disponibilidade do recurso em mais sete países: Peru, Quênia, Ucrânia, Marrocos, Malásia, Chile e Egito.

O Brasil recebe os Canais nesta quarta-feira, 13, com a participação do O POVO entre os veículos de comunicação selecionados para apresentar a adição.