Roberto Duarte alerta sobre apagão na saúde e educação por falta de repasses

A primeira inovação contra a malária dos últimos 60 anos do Ministério da Saúde, chegará à Cruzeiro do Sul até 2024. A segunda maior cidade do Acre contará com o teste G6PD e a um novo medicamento em dose única contra a malária no Brasil: a tafenoquina. O anúncio foi feito essa semana pelo Ministério da Saúde e o tafenoquina será usada para tratamento da malária Plasmodium vivax. O medicamento é uma variação da primaquina, desenvolvida em dose única. Em Cruzeiro do Sul, os casos de malária tiveram um acréscimo de 9% entre janeiro e agosto deste ano em comparação aos números do mesmo período do ano passado. De janeiro a agosto do ano passado, foram registrados 1.889 casos da doença e este ano, no mesmo período, já são 2.062...