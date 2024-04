Desmascarou? Ex de Davi, Mani Reggo reaparece em vídeo e quebra silêncio: ‘A verdade…’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mani Reggo, ex-namorada de Davi, abriu o coração nas redes sociais nesta sexta-feira, 26/04. Após as últimas polêmicas com o campeão do BBB 24, a vendedora de lanches gravou um vídeo e mandou um recado.

“Passando aqui para agradecer o carinho e as orações, além de informar que estou bem. Todo dia recebo mensagens de carinho e apoio. Obrigada de coração. Recebo milhares de mensagens. Obrigada por cada abraço que eu recebo. Em cada local que passo, alguém vem e me fala uma palavra de conforto”, iniciou ela.

Anúncios

Na sequência, Mani ainda alfinetou Davi e afirmou que a “verdade vai prevalecer”. “A verdade vai prevalecer sempre. Agradeço a Deus por ter me sustentado até aqui. Se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Foi um momento muito difícil, desde o começo. Mas eu acredito em um Deus que nos guia e nos protege”, afirmou para os seus mais de seis milhões de seguidores.

Amor feminino!

Fabiana, irmã de Mani, também se pronunciou no vídeo. “Essa mensagem de amor feminino e empatia com todas nós. A gente sabe do trabalho maravilhoso que a gente fez durante todo esse tempo nas redes sociais e a gente vai permanecer assim, com carinho, respeito ao nosso público, força e união. Estamos aqui por vocês que sempre nos apoiaram desde o dia sete de janeiro com zero seguidores. Hoje a gente está com mais de seis milhões e aqui em respeito a todos vocês, mulheres guerreiras e fortes. Contamos com seu apoio. Vocês que fortalecem a gente”, disse.

Veja: