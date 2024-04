Policial penal diz ter recebido telefonema “ameaçador” de Calixto, secretário de governo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os debates da audiência pública sobre valorização dos servidores da Segurança Pública do Acre realizada na última quinta-feira, 25, na Assembleia Legislativa, continuaram a repercutir nesta sexta, com a afirmação do policial penal Renê Fontes, no Instagram, de que recebeu uma ligação do secretário-adjunto de Governo, Luiz Calixto, em “tom ameaçador.”

O telefonema teria ocorrido após o policial fazer críticas, horas antes, na mesma rede social, contra a afirmação de Calixto, feita durante a audiência, de que as facções criminosas não dominam presídios e nem bairros no Acre.

A resposta do secretário-adjunto foi direcionada a outra fala, do também policial penal Eden Azevedo, afirmando que as facções criminosas não tomaram apenas o controle dos presídios, mas de todo o Estado.

“As facções criminosas não tomam conta só dos presídios, mas de todos os municípios do interior. Isso aconteceu devido à desvalorização do sistema penitenciário. O governo não tem reconhecido o trabalho dos policiais penais. Os policiais dão curso para as polícias de fora. Hoje nós somos o pior salário da segurança pública e temos o 23º pior do país”, disse.

Ao relatar o tom que considerou “ofensivo e ameaçador” do telefonema de Luiz Calixto, o policial Renê Fontes disse que a popularidade do governador Gladson Cameli está caindo por conta de estar cercado de pessoas como o secretário-adjunto de Governo.

“Fui surpreendido com uma ligação do secretário-adjunto Luiz Calixto. O mesmo foi bem ofensivo, bem ameaçador por causa do meu posicionamento, da minha opinião que postei nos stories na noite de ontem. É o meu posicionamento. Fico triste pelo secretário por tentar coagir as pessoas. Eu sou servidor de carreira. Vai entrar o governo que for e ninguém vai me tirar do Iapen. E enfim, governador, por causa de pessoas como essas, que o senhor se cerca, que a sua popularidade tá caindo”,

Após o vídeo de Renê Fontes ser publicado, Luiz Calixto fez uma publicação no Facebook que pode ter sido direcionada ao policial penal. “Se algum ato violento acontecer comigo, o nome do suspeito já está devidamente anunciado para duas pessoas”, postou.

