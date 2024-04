Criança de 5 anos é atacada por Rottweiler e vai parar no PS em estado grave

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma criança de 5 anos, foi atacada por um cachorro da raça Rottweiler e ficou gravemente ferida na tarde desta sexta-feira, 26, na Travessa São Caetano, no bairro Vitória, em Rio Branco.

A menina estava indo para a casa de sua avó, quando inesperadamente o cão a atacou. Quando familiares perceberam a situação correram e com muita dificuldade conseguiram separar o animal da criança.

A vítima foi atingida com as mordidas do cão que causou lacerações no couro cabeludo com afundamento occipital do lado direito da cabeça, e várias mordidas por todo corpo, além de uma fratura com deformidade em membro superior do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.