Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Bahia e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O sportv e o Premiere transmitem o jogo, e o ge fará a cobertura da partida em tempo real.

O Bahia vem animado após vitória sobre o Fluminense e empate heroico no clássico contra o Vitória. Ao seu lado, os comandados de Rogério Ceni têm o fator casa, já que o time principal ainda não perdeu na Arena Fonte Nova em 2024. Para isso, contudo, vai precisar superar uma pedra no sapato. O Esquadrão não vence o Grêmio há seis jogos (quatro empates e duas derrotas neste recorte).

Anúncios

Já o Grêmio chega embalado após uma grande vitória na Libertadores e que recolocou a equipe gaúcha na briga por classificação. No Brasileirão, venceu as últimas duas rodadas e busca mais uma pra seguir na parte de cima da tabela.

Onde assistir

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances da partida (clique aqui).

Transmissão: Premiere e sportv.

Escalações prováveis

Bahia – Técnico: Rogério Ceni

A principal dúvida está no ataque do time, já que Biel e Everaldo foram bem no clássico contra o Vitória (anotaram os dois gols do time) e disputam posição com Ademir.

Time provável: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Ademir (Biel ou Everaldo).

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)