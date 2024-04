Hoje Cosmetics lança loja virtual com mais de 22 mil produtos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta sexta-feira, 26, a Hoje Cosmetics lançou sua plataforma de compras online. Com uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do ac24horas e a presença de convidados, o empresário Édson Oliveira, proprietário da marca, lembrou que a plataforma é 100% local e revelou planos ousados.

“Temos uma plataforma nativa, 100% própria. Nossa ideia é expandir de forma nacional. É um dia extremamente importante, é a nossa loja tradicional sendo levada para a loja virtual”, disse.

Anúncios

Sendo a marca mais consolidada de venda de cosméticos do estado, contando atualmente com mais de 500 colaboradores, Edson lembra como surgiu o nome da empresa. “Estávamos discutindo um nome e um colaborador sugeriu “Hoje”. Eu perguntei porque eceke me disse que era curto e fazia muito sentido. Ele tinha razão”, lembra o empresário.

O sucesso da Hoje Cosmectis é tamanho que está entre as melhores 80 lojas do segmento em todo o país.

Outro diferencial da loja online é que todos os produtos que estão na loja física podem ser encontrados na loja virtual. São mais de 22 mil produtos. O cadastramento de todos os produtos, para garantir a melhor comodidade aos clientes durou seis meses, como garante Edenilson Quaresma, gerente comercial do grupo. “Todos os produtos disponíveis na nossa loja física estão disponíveis também no site. O nosso grande desafio é se conectar ainda mais com os nossos clientes, vamos ter um chat para que o cliente se sinta na loja sem precisar sair de casa”, afirma.

Como parte da programação científica lançamento, estão sendo ofertados vantagens como cupons de descontos e frete grátis em vários produtos.

Acesse www.hojecosmetics.com e boas compras.

Assista a transmissão de lançamento:

Veja a galeria de fotos de Sérgio Vale: