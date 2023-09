Bairros da Capital seguem sem água

Está tudo preparado para a maior feira de agronegócio do Purus. Nessa segunda-feira, 11, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Republicanos) lançou oficialmente a ExpoSena Rural Show. A Feira promete mexer com a economia da quarta maior cidade do Acre. Mazinho apresentou a estrutura, programação, atrações, plano de segurança e logística da feira que acontece de 20 a 24 de setembro. Como convidados no lançamento, o prefeito de Sena recebeu representantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Governo do Acre, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), além de representantes da iniciativa privada, como a Honda Star Motos, que serão parceiros na realização do evento. Programação da ExpoSena A Comissão Organizadora promete fazer uma feira ainda mais diversificada que possa unir...