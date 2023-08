Governo tenta desmobilizar famílias com proposta de levá-las a acampamento

O Rodeio da Expoacre 2023 será iniciado nesta quinta-feira, 31, em Cruzeiro do Sul, com 52 peões disputando R$ 36 mil e uma motocicleta. As provas serão realizadas também na sexta-feira e encerradas no sábado. Entre os inscritos, há peões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Ipixuna no Amazonas e alguns de Rondônia. Na Arena de Rodeio, haverá ainda provas de 3 tambores, no dia 1° e Laço em Dupla, no dia 2. Todas as modalidades serão premiadas. Valores das premiações Premiação Rodeio 1° R$8.500 + O1 MOTO Honda Start 160 2°- R$5.500 3°- R$3.000 4°- R$2.000 5°- R$1.000 Premiação 3 Tambores 1°- R$2.000,00 2°- R$1.500,00 3°- R$1.000,00 4°- R$800,00 5°- R$700,00 Premiação Prova de Laço 1°- R$4.000,00 2°- R$2.500,00 3°- R$2.000,00 4°- R$1.000,00...