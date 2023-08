Google e Facebook estão entre credores da 123 Milhas; lista tem mais de 7 mil páginas

O Ministério Público do Acre promove, nesta quinta-feira, 31, no auditório da instituição, audiência pública que discute a difusão do método APAC, da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que tem o objetivo de promover humanização de prisões, com o intuito de evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para a recuperação dos condenados inseridos no sistema prisional. O evento conta com a presença de autoridades do poder judiciário, forças de segurança, exército, e da sociedade em geral. O método, de iniciativa do Dr. Mário Ottoboni sob o lema "matar o criminoso e salvar o homem", tem por finalidade a promoção de um modelo de cumprimento de pena baseado na valorização humana, com vistas na recuperação e ressocialização dos delinquentes. Segundo o Ministério Público, o objetivo do evento...